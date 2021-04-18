德國將舉行全國追思會 悼8萬染疫亡魂

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（法新社柏林17日電） 德國明天將為約8萬名2019冠狀病毒疾病（COVID-19）亡魂舉行全國追悼會，與悲痛的家屬同哀，也悼念那些因防疫措施而孤獨逝去的民眾。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）與總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）明天上午赴柏林着名反戰警世紀念堂威廉皇帝紀念教堂（Kaiser Wilhelm Memorial Church）出席追悼會。

隨後他們將參加柏林音樂廳（Konzerthaus）的追思儀式，會中史坦麥爾將發表演說。

由於當地仍在實施防疫措施，活動人數有所限制，儀式將透過公共電視現場轉播。

史坦麥爾在宣布舉行全國追悼會時說：「身為總統，我認為有必要停下腳步，莊嚴肅穆地向在疫情期間過世的人道別，包括那些不僅染疫且孤零零逝去的人。」

防疫限制措施之下，許多民眾不僅失去摯愛，而且無法在家人臨終前陪在身旁。

德國目前正全力對抗猛烈的第三波疫情。衛生當局警告，將會有更多的人染疫過世。

德國中央政府正尋求更大的權限來執行宵禁等更為嚴苛的防疫措施，以阻止疫情擴散。然而，相關法令仍需國會批准。

下議院16日展開討論前，梅克爾敦促議員做出迅速且果決的行動，「半套的措施無法防疫，只會愈弄愈糟。病毒不懂協商，跟它交手唯一方法就是果斷」。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP