德國對烏克蘭危機釋出矛盾訊號挨批

（法新社法蘭克福23日電） 德國海軍首長薛恩巴赫日前發表親莫斯科言論，觸怒基輔當局，也引發外界對德國在烏克蘭危機中的觀望態度不滿後，上月才上台的德國新政府面臨對俄羅斯展現強硬態度的壓力。

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經過一周來混亂的外交動作，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）來訪，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）政府這個周末忙着安撫擔心俄羅斯侵略的基輔當局，表態德國將支持烏克蘭。

這起外交爭端源於德國海軍首長薛恩巴赫（Kay-Achim Schoenbach）表示，認為俄羅斯意圖入侵烏克蘭的想法是「子虛烏有」，並稱俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）值得被尊重。

薛恩巴赫昨晚請辭，但對外交的傷害已經造成。

烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andrij Melnyk）表示，烏克蘭「深感震驚」。

梅爾尼克今天告訴德國世界報（Die Welt），這起事件令人大大懷疑德國的國際可性度和可靠度，不光是從烏克蘭的角度來看。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）召見德國駐基輔大使，指控德國「鼓勵」蒲亭攻擊烏克蘭。

烏克蘭危機對於上月才從梅克爾（Angela Merkel）手中接棒的蕭茲政府來說，是上任後首項重大考驗。

由社民黨（SDP）、綠黨（Greens）和親商的自由民主黨（FDP）組成的德國新聯合政府，誓言和俄羅斯「對話並硬起來」。

但對於如何對付明目張膽的莫斯科當局，德國新政府仍無法化解內部歧見，口徑一致。

德國商務日報（Handelsblatt）指出，德國政治人物「理解俄羅斯」的傾向仍存在，並質疑「願意從事對話和戰略天真的界線為何？」

© 2022 AFP