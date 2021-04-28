德國情報機構將開始監控反防疫示威抗議

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（法新社柏林28日電） 德國內政部今天表示，德國國內情報機構聯邦憲法保護局（BfV）將開始監控反對防疫限制措施的主要示威抗議者，因為擔心他們對民主構成威脅以及可能與右翼極端分子掛鉤。

這項監控將聚焦於反新型冠狀病毒防疫措施團體「橫向思維」（Querdenker; Lateral Thinkers）運動的成員，此團體已成為最令人矚目的反對防疫限制組織，且積極宣揚不相信疫情基本事實的陰謀論。

內政部發表聲明說，部分示威抗議的主辦者已明確展示，他們的計畫遠超出僅動員舉行反防疫措施示威抗議。

聲明又說，他們的主要目標似乎是「永久破壞對政府機構及其代表的信任」。

他們也疑似尋求與諸如「帝國公民」（Reichsbuerger; Citizens of the Reich）等右翼極端分子掛鉤，「帝國公民」質疑現代聯邦德國的合法性，並散播反猶太訊息及極右翼陰謀論「匿名者Q」（QAnon）迷思。

那些極端分子鼓勵支持者漠視官方命令，並挑戰政府獨佔訴諸武力的權限。

內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）告訴記者，這項監控的目的是「防範問題」及「防範犯罪」。

© 2021 AFP