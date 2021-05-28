德國承認曾犯下種族滅絕 願賠納米比亞377億元

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（法新社柏林28日電） 德國今天首度承認曾在殖民佔領期間在非洲南部國家納米比亞犯下種族滅絕罪行，柏林當局承諾將提供價值11億歐元（約新台幣377億元）的經濟支持以援助納米比亞各項計畫。

德國殖民者在1904到1908年大屠殺中殺害數以萬計赫雷羅族（Herero）與納馬族（Nama）原住民，被史學家稱為20世紀的首宗種族滅絕事件，也使得納德兩國關係交惡數年。

儘管德國當局先前曾承認暴行出自其殖民時期當權者之手，但他們仍一再拒絕直接賠償。

德國外交部長馬斯（Heiko Maas）透過聲明表示：「我們現在將以現今的觀點正式稱這些事件為種族滅絕。」

德國曾於1884年到1915年對納米比亞進行殖民統治。在德國與納米比亞針對屠殺事件協商5年多後，馬斯今天肯定雙方達成共識。

馬斯說：「鑒於德國的歷史與道德責任，我們將請求納米比亞及受害者後代原諒我們所犯下的暴行。」

他表示，為了「用行動證明我們體認到受害者承受的巨大折磨」，德國將透過一項11億歐元的財政計畫來支援納米比亞「重建與發展」。

根據熟知協商內容的消息人士說法，這筆款項將分30年支付，且主要須嘉惠赫雷羅族與納馬族的後代。然而，馬斯明確指出，這筆款項不會開啟任何「合法要求賠償」的大門。

© 2021 AFP