德國擬強制軍人接種疫苗

（法新社法蘭克福23日電） 德國第4波疫情肆虐，國內呼籲考慮強制施打疫苗的聲浪日益高漲，當局今天表示，預期很快將強制軍人接種疫苗。

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國防部發言人告訴法新社，國防部官員和軍事人員代表已同意，將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗納入軍人強制施打疫苗清單。

儘管這項強制令尚未拍板定案，但他表示：「實施時間料在近期」。

此舉將讓德國軍人成為國內第一批必須接種COVID-19疫苗的公僕。

德國軍方正準備派遣官兵協助地方接種疫苗、檢測以及其他防疫措施，以對抗料在未來幾周飆升的感染率。

目前為止，只有執行海外任務的德國軍人必須接種疫苗。

染疫病例飆升，以及加護病房缺床，引發德國國內激辯是否跟進鄰國奧地利，強制所有公民接種疫苗。

和法國、義大利和西班牙等其他西歐國家相比，德國疫苗覆蓋率相對低，僅有68%人口完整接種，被認為爆發COVID-19疫情危機的原因之一。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）的夫婿邵爾（Joachim Sauer）罕見接受媒體訪問時，譴責德國堅持不接種疫苗的人士。

�p爾告訴義大利的共和報（La Repubblica）說：「1/3的人口不遵循科學發現，令人大感訝異。」

�p爾表示：「這有一部分是因為德國人有些怠惰和自滿。」他和梅克爾都是量子化學家。

目前擔任看守總理的梅克爾，一再呼籲國人接種疫苗。梅克爾的總理職位，下月可能將由現任財政部長蕭茲（Olaf Scholz）出任。

© 2021 AFP