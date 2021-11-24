德國新內閣可能誕生史上首位女外長

（法新社柏林24日電） 德國社會民主黨（SPD）的蕭茲（Olaf Scholz）即將取代掌權16年的梅克爾（Angela Merkel）成為總理，而他領導的內閣成員各形各色，可能出現德國史上首位女性外長。

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中間偏左的社民黨和環保主義的綠黨，以及親商的自由民主黨（FDP）共同組閣，將把通常意識形態相左的小黨領袖推上共同執政的大舞台。

以下是德國政府未來內閣首長的可能人選：

●愛車的親商財政部長

自民黨黨魁林德納（Christian Lindner）可能會擔任這個歐洲最大經濟體的財長要職。

42歲的林德納能言善道，以筆挺的西裝扮相為人熟知。他牢牢把持着自民黨的方向盤，經歷8年在野，終於駛向執政的道路。在德國經濟邁入關鍵的此刻，他將一圓多年心願，擔任財經政策的掌舵手。

林德納是古董車的愛好者，他曾經在網站上自我介紹，除了政治以外，他的興趣就是「任何可以灌入汽油的東西」。他將監管新執政聯盟取得共識的巨額環保投資方案。

林德納對於嚴格財政紀律的偏好，以及他樂見商界，而非政府佔上風，使得他並非社民黨和綠黨的最佳盟友。

在通膨持續飆升的情況下，自民黨對平衡預算政策的堅持，可能會讓林德納左右為難。

而林德納不僅於公將坐上財長大位，於私也有好消息。他日前宣布與32歲的RTL電視台記者利菲爾德（Franca Lehfeldt）訂婚，預定明年完婚。

●掌管氣候的「超級」部長

綠黨的共同主席哈柏克（Robert Habeck）預料將領導一個新的「超級部會」，整合經濟、氣候保護與能源政策。他協助綠黨從一個邊陲小黨，搖身變成在選舉中有競爭力的主要政黨。

52歲的哲學家哈柏克與妻子合作出版多本着作，他利用自身溫和的魅力，為這個主張保護生態的政黨增添強大吸引力。

他一直被認為是可能的財長人選，但顯然在與林德納的競爭中敗下陣來。

經過將近2個月磋商，哈柏克可能拿到了對他而言更好的職位－那就是一個結合經濟、氣候保護與能源政策的新權力中心。

今年4月，哈柏克選擇退讓，由綠黨更具知名度的年輕女主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）出馬競選總理，曾成為媒體焦點。

而在貝爾伯克陷入新書抄襲和可疑津貼風波時，哈柏克卻展現了他的忠誠，拒絕取而代之。

但他的野心在選後的組閣環節展露無疑，拿下了綠黨在新政府當中的最重要職位。

●德國史上第一位女性外長

身為一名摘過獎牌的彈翻床運動員，40歲的貝爾伯克總是把目標設定得很高。她雖然在挑戰接替梅克爾時失利，未能成為德國史上第一位綠黨出身的總理，卻是德國首位女性外長。

在梅克爾推行商業導向的務實主義外交政策多年後，貝爾伯克矢言把人權放在德國外交核心，她也承諾對俄羅斯與中國採取更加強硬立場。

貝爾伯克在波瀾萬丈的選戰期間，幾乎從一開始就多次失誤，屢屢讓支持者失望。但她在電視辯論會的出色表現，讓綠黨最終拿下創新高的近15%選票，也讓她得以拿到外長職位。

© 2021 AFP