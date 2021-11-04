德國新增病例創新高 衛生部長警告疫情肆虐

（法新社柏林4日電） 根據隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）數據，德國今天出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來的最多單日新增病例。

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羅伯特・科赫研究所表示，全德過去24小時通報新增3萬3949起確診病例，超過2020年12月18日創下的單日新增最高紀錄3萬3777例。

德國過去幾周來的病例數大幅增加，衛生部長史巴恩（Jens Spahn）昨天警告，第4波疫情正在肆虐，「威力異常」。

德國官員將這波病例飆升歸咎於國內相對低的疫苗接種率。根據官方數據，截至今天為止，德國僅有66.9%人口已完整接種疫苗。

公衛專家表示，加護病房的病患多半未接種疫苗，且人數快速攀升。

史巴恩昨天表示：「我們目前面對的主要是未接種疫苗者的疫情，而且人數龐大，德國某些地區的加護病房床位又快不敷使用。」

德國現今疫情飆升正值9月大選後的政治膠着期，勝選的社會民主黨寄望在12月初組成新的聯合政府。未來聯合政府的各個組成政黨目前排除強制接種疫苗的可能性，並表示，不會再採取防疫封鎖措施，至少不會對已接種的民眾實施封鎖。

然而在德國聯邦體制下，各邦手握大權，可決定各自的防疫作法，有時會導致規定不一而令人無所適從。

© 2021 AFP