德國新政府有譜 社民黨等3黨達初步協議

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（法新社柏林15日電） 德國財政部長蕭茲（Olaf Scholz）今天朝接替梅克爾（Angela Merkel）出任總理更邁進一步。他所屬的社會民主黨（SPD）與綠黨、自由民主黨（FDP）宣布達成組成新政府的初步協議。

自從中間偏左的社民黨在9月26日大選中獲勝後，這3黨持續進行協商。梅克爾的保守陣營在大選中得票居次。

法新社報導，蕭茲告訴記者：「整體而言，我們3黨在這裡團結一致，可以感受到新開始的可能性。」

他說：「我們在探索對話中達成一致。」他並表示這是很好的結果，清楚彰顯德國能誕生一個確保進步的政府。

綠黨共同主席貝爾伯克（Annalena Baerbock）說，達成初步協議兆示一個進步聯盟，下一個十年將會真正成為革新的十年。 這項協議將成為正式組閣會談的基礎，幾乎意味拿下戰後最慘選舉敗績的基民/基社聯盟（CDU/CSU）將淪為在野黨。

基民黨黨魁拉謝特（Armin Laschet）最近說，他的政黨對組成執政聯盟依舊抱持開放態度，但他自己的黨魁職位都岌岌可危。

面對這場數十年來最慘烈危機，保守派計畫把領導層大換血，將於12月黨代表大會中選出新黨魁。

蕭茲本周表示，有信心三黨協商將能讓新政府在耶誕節前出爐。

社民黨（紅）、綠黨（綠）和自由民主黨（黃）組成的「紅綠燈」聯盟獲得德國民眾青睞，根據最新民調，有62%民眾贊成由這3黨組成下一屆聯邦政府。 蕭茲的支持度更高，有3/4民眾認為，讓他當總理「很好」。

© 2021 AFP