德國未與歐盟同步 逕自與俄羅斯談疫苗採購惹議

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（法新社柏林8日電） 德國開始為採購「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗與俄羅斯展開協商，由於未與歐盟（EU）協調採取一致行動而引發爭議。

研發俄羅斯「衛星-V」疫苗的公司今天晚間在推特（Twitter）發訊息證實，「討論」已經展開。

他們表示，德國政府官員已和提供資金研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund, RDIF）談過，有關預先採購「衛星-V」疫苗的合約。

關於在採購「衛星-V」疫苗一事上與歐盟脫勾，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）稍早表示，如果能夠加速國內疫苗接種計畫，他們已準備在沒有其他26個歐盟會員國（一起行動）下，單獨進行此事。

史巴恩告訴德國的公共廣播電視公司「西德廣播公司」（Westdeutscher Rundfunk Koln, WDR）：「歐盟執行委員會（EU Commission）昨天表示，歐盟不會像對其他藥廠一樣簽約（採購衛星-V疫苗），例如BioNTech，所以我認為，我們將和俄羅斯進行雙邊會談。」

史巴恩說：「要讓我們的現況真的有些改變，（疫苗）須在接下來2個月到4、5個月之間送來，否則我們將沒有足夠的疫苗。」他也指出任何採購仍取決於歐洲監管機關對「衛星-V」疫苗的核准。

他表示，德國正尋求「有約束力的承諾，（確保）監管機關核准後，能有多少具體數量的疫苗可以在什麼時候送到德國」。

© 2021 AFP