德國杯拜仁大爆冷 20年來首遭德乙球隊淘汰

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（法新社柏林13日電） 德甲王者拜仁慕尼黑今天在德國杯第2輪對上德乙的霍爾斯坦基爾（Holstein Kiel ），最終在PK戰爆冷5比6落敗。拜仁教頭弗利克（Hansi Flick）以「震驚」形容，對結局難以置信。

德國杯32強的比賽，拜仁慕兩度領先，但在傷停補時第95分鐘被扳平，延長賽兩隊都未能進球，最後進入PK大戰。前5回雙方都踢進，第6回拜仁慕尼黑羅卡（Marc Roca）失手，對方穩穩踢進第6球，奇蹟演出小蝦米吞大鯨魚戲碼。

弗利克賽後受訪說：「這真是震驚，我們的失望難以言喻。一切的敗筆都是（正規時間）從最後一刻被扳平成2比2開始，恭喜對方。」

「我們必須把輸球的痛苦拋於腦後，把狀況調整回來。」

拜仁前鋒穆勒（Thomas Mueller）表示，這場敗仗格外苦澀。

這是拜仁自2000年輸給當時德丁球隊馬德堡（Magdeburg）以來，再次於德國杯遭非德甲的次級球隊淘汰，這也是弗利克2019年11月執掌兵符以來，拜仁首度在某個錦標杯賽里遭淘汰。

驚奇贏球的霍爾斯坦基爾晉級16強，將於2月2日對上同為德乙的達姆斯塔（Darmstadt）。

© 2021 AFP