德國染疫死亡破2萬 官員憂心確診可能快速成長

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（法新社柏林10日電） 德國疫情嚴峻，染疫死亡人數突破2萬人，境內負責疾病管制及預防工作的羅伯特・科赫研究所所長維勒表示，新增確診病例的趨勢出現令人擔憂的轉變。

羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）所長維勒（Lothar Wieler）表示：「2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診數量的增加令人憂心。」他警告，經過幾周的平穩期後，「感染過程可能再次翻轉」，呈現指數型成長。

他說：「德國將不得不採取更嚴格限制措施，來打破這個趨勢。」

「應考慮採取其他措施。如果（現行措施）無法起作用，那麼我看不出任何其他可能性。」

德國在11月下令新一輪停業，關閉文化和休閑設施，並禁止室內用餐。

德國衛生官員曾在11月中歸功於這些措施，遏制疫情快速增長。

但德國總理梅克爾（Angela Merkel）也要求更嚴格限制措施，因為幾周以來，單日確診數穩定維持2萬人左右後，染疫人數再次上升。

德國今天通報，過去24小時新增2萬3679例確診，而單日染疫死亡人數達到440人。

維勒表示，令人擔憂的是，目前老年人和養老院染疫是8月的兩倍。（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2020 AFP