德國染疫死亡破4萬 梅克爾：未來幾周最艱難

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（法新社柏林10日電） 德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特・科赫研究所今天宣布，境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治總數超過4萬大關。總理梅克爾警告，未來幾周才是疫情最艱難階段。

羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）表示，在過去24小時又有465人病歿，讓疫情發生以來死亡總數達到4萬343人。

自9日以來新增近1萬7000例染疫，到目前為止，德國已經有190多萬人確診。

總理梅克爾（Angela Merkel）在每周六播出的影音談話表示，耶誕節和新年期間社交活動對疫情的全部衝擊，還沒有在統計數據中顯示出來。

梅克爾警告德國人，未來幾周將是到目前為止「疫情最艱難階段」，許多醫生和醫護人員將全力以赴。

全國目前有5000多名確診病患住在加護病房，80%以上的加護病房床位被佔用。

德國和其他歐盟國家一樣，在2020年12月底開始為民眾接種美國輝瑞（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的疫苗。

到目前為止，已經有超過50萬人接種疫苗。

梅克爾承認接種疫苗活動起步較慢，「但是節奏會加快」。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP