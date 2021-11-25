德國染疫病故破10萬人 新政府將發10億歐元慰勞醫護人員

（法新社法蘭克福25日電） 德國今天宣布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確診和死亡病例均破紀錄，病故總人數破10萬名。準備接替總理梅克爾政權的新政府宣布，採取籌組應對小組、發獎金慰勞醫護人員等政策。

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德國在稍早疫情爆發時，防疫表現優於其他許多歐洲國家，但近來疫情複發，加護病房床位被迅速佔滿。

這個歐洲最大經濟體過去24小時新增351人病故，創單日新高，累計染疫病故人數達10萬119人；染疫人數再添7萬5961人，累計超過557萬起確診病例。「畫報」（Bild）稱，這是一道「令人擔憂的里程碑」。

根據隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）數據，過去7天的發病率也創下新高，來到每10萬人就有419.7起新增病例。

以中間偏左社會民主黨為首的新任聯合政府，下個月將接替梅克爾（Angela Merkel）總理旗下政府執政，此時公衛危機惡化，使新政府面臨緊迫挑戰。

可望接任總理的蕭茲（Olaf Scholz）昨天展現新政府的政策藍圖，宣布了控制第4波疫情的新措施。

這些措施包括組成疫情應對小組，以及提撥10億歐元作為獎金，慰勞忙到分身乏術的第一線醫護人員。

然而這些措施和上周所宣布限制全國未接種者進入公眾場所的作法，被批評是杯水車薪且不夠即時。

「南德日報」（Sueddeutsche）痛批：「最新的決策就像是在發生洪水災難時，宣布聘僱更多游泳教練、分發一些充氣浮圈和橡膠鴨的計畫一樣，無濟於事。」

© 2021 AFP