德國無速限高速公路 飆時速417公里影片超吸睛

4 分鐘

（法新社法蘭克福7日電） 一名捷克商人在以不限速聞名的德國高速公路上狂飆到時速417公里，影片吸引數百萬次的點閱，但也引起當地執法部門的關切。 德國薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）斯登得 （Stendal）檢察官辦公室表示，他們正對這起可能涉及非法飆車的事件展開調查。 這次事件的主角是一名擁有奢華跑車的捷克富人，他在影音分享平台YouTube放上一段駕駛布加迪（Bugatti）雙門超級跑車奇龍（Chiron）的影片，這讓該事件受到關注。 捷克富商巴瑟（Radim Passer）在他YouTube頻道上的影片貼文中寫道：「感謝神，給我們安全且良好的環境。」 部分影片中有模擬時速表，從表上顯示的數字來看，在一趟由德國首都柏林（Berlin）往西開到馬德堡（Magdeburg）的路程中，時速飆到417公里。 影片是在去年中錄製，但最近才被放上網，已吸引數百萬次的點閱。 面對不負責任及危險駕駛的評論，巴瑟回應，聲稱他有「良好的能見度」，並強調布加迪的制動力。 在不同的媒體大幅報導此事後，高速公路警察開始調查此事。