德國疫情嚴峻加強防疫 憲法法院裁定管制措施合法

（法新社柏林30日電） 德國憲法法院今天裁定，為遏止疫情蔓延而執行的大規模管制措施合法，包括宵禁、學校停課與人際接觸的限制等。這項裁決可能導致更嚴格的管制。

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法新社報導，德國總理梅克爾（Angela Merkel）即將會晤她的繼任者蕭茲（Olaf Scholz）及德國16個邦的首長，討論是否加緊防疫措施的數小時前，德國憲法法院宣布上述裁定。

梅克爾的幕僚長布勞恩（Helge Braun）告訴RTL電台（RTL Radio），憲法法院的裁決說明了「我們應採取的防疫之道」。

這波疫情造成德國的確診數創紀錄，梅克爾邀集16個邦的首長與蕭茲視訊會商。

根據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）今天通報，德國新增4萬5753個確診病例及388人染疫致死。

為遏止疫情蔓延，歐洲最大經濟體德國前幾周開始要求民眾搭乘大眾交通工具或進入辦公場所前，必須出示已接種疫苗、最近染疫康復或近期篩檢呈陰性反應的證明。

多個慘遭疫情重創的地區甚至採取更嚴格管制，包括取消耶誕市集等大型活動，以及禁止沒接種疫苗民眾上酒吧、健身房及其他的休閑娛樂設施。

但是新增確診病例還是日復一日屢創新高，呼籲加緊防疫的聲浪日益高漲。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）

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