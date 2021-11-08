德國疫情驟升 7天COVID-19發生率創新高

（法新社柏林8日電） 德國過去7天每10萬人新增感染COVID-19人數的發生率在今天飆升至201.1，創一年多前爆發疫情以來新高。

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上次高點是在2020年12月22日達到197.6。德國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種率在70%以下停滯，官方近日曾懇請民眾施打疫苗。

德國之聲（DW）網站報導，根據德國衛生單位統計，德國過去24小時新增病例增逾1萬5500例，發生率今天首破200；昨天是191.5；一周前是154.8。

疫情最嚴重區域是薩克森（Saxony）和圖林根（Thuringia），其次是巴伐利亞（Bavaria）

德國東部薩克森邦的發生率是491.3，為全國平均2倍以上，未接種者今天起面臨新的限制措施。

室內用餐或其他室內活動將限於完整接種或可出示康復證明者。

這波針對未接種疫苗者的新規定是全國最嚴格，僅孩童和因醫療因素無法接種者將可豁免。

德國病例驟升適逢9月大選後陷入政治停滯狀態。結盟政黨目標在12月初組成新政府，他們截至目前排除強制接種疫苗的可能性，並說不會有新的封鎖措施，至少不會對已接種者祭出。（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）

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