德國確診攀升 憂心第4波疫情捲土重來

（法新社柏林1日電） 德國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）發病率今天自5月以來，首次來到每10萬人超過150人確診，讓德國面臨政黨輪替的同時，還要憂心第4波疫情來到。

廣告 繼續瀏覽後續

根據羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）數據，德國的過去7天發病率為每10萬人確診154.8例，比一周前的110.1例上升。

即將卸任的德國總理梅克爾（Angela Merkel）昨天呼籲趕緊行動，對抗這「非常令人憂心的趨勢」，並強調德國沒辦法等到新政府就位再行動。

梅克爾也支持施打第3支追加劑，表示德國「必須有所作為」，確保疫苗供應無虞。

然而，德國目前僅有66.7%民眾完成疫苗接種，有近1/3民眾還沒施打疫苗。

根據佛爾沙研究中心（Forsa）受委託替衛生部進行、10月28日公布的民調，65%沒有接種疫苗的受訪者表示「絕不」接種疫苗，另有23%「不情願」接種疫苗。

在此同時，衛生人員回報醫院湧入新一波確診病患，大多未曾接種疫苗。

梅克爾昨天接受法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine）訪問時，雖然捍衛民眾有不接種疫苗的權利，但仍坦承看到多達300萬超過60歲的德國民眾還沒有接種疫苗，感到很難過。

德國下任總理可能人選、社民黨的蕭茲（Olaf Scholz）昨天說，德國必須採取必要行動，確保疫情獲得控制。但他也說 ，如果多數民眾已接種疫苗，不太可能採取封城等嚴格防疫措施。

根據RKI，德國今天新增9658例確診，23人病歿。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2021 AFP