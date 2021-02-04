德國確診數下滑 衛生部長看好春季前解封

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（法新社柏林4日電） 德國衛生部長史巴恩今天表示，隨着2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例持續小幅下滑，可能在春季前鬆綁防疫封鎖措施。

史巴恩（Jens Spahn）接受馮克媒體集團（Funke）訪問時說：「我們不能整個冬天都處於這種封鎖中，作為一個社會，我們不會容忍這種情況。」

德國在去年11月施行部分封鎖，關閉酒吧、餐廳和文化體育設施。

學校和非必需品商店也在去年12月中被列入封鎖名單，由於擔心新變種病毒疫情，1月加強戴口罩和在家工作的規定。

自今年初以來，新增確診和加護病房病患數量穩定下降，史巴恩稱這種趨勢「令人鼓舞」。

但德國負責疾病管制及預防工作的羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）今天通報新增1萬4211 例確診和786人染疫死亡，發生率是81，仍遠高於德國政治人物為重新開放設定的發生率50的目標。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）將在下周三和德國16個邦的領導人會晤，決定限制措施在14日到期後是否延長。

一些專家認為，現在鬆綁這些限制措施還太早，特別是考慮到新的、更具傳染性的變種病毒。

不過，史巴恩說，德國的目標仍然是「避免衛生系統負擔過重，而不是避免每一次的感染」。

他說：「要讓疫情降到零確診，並保持這種狀況，在其他生活領域付出的代價是不成比例的。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）

© 2021 AFP