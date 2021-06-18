德國示警 Delta病毒株今秋將流行

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（法新社柏林18日電） 德國衛生部門今天表示，德國人口半數已接種至少一劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，但警告不要自滿，因最早在印度發現的Delta變種病毒株，預料會成為主要流行株。

目前於英國與世界各地迅速蔓延的Delta變種病毒，截至6月6日結束的一周期間，在德國的新增確診病例總數佔比略高於6%，比此前7天增加一倍。

德國防疫主管官員、羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）所長維勒（Lothar Wieler）說：「至今年秋天，Delta將成為主要流行的病毒株。」

他說，因為Delta的傳染力更強，這種病毒將成為主要流行株，這是合乎「生物學上的邏輯」。

來自英國的數據顯示，接種疫苗有助於防範轉為重症。英國是全球施打疫苗速度最快的國家之一。

儘管如此，維勒表示：「那隻對於完整接種疫苗的人才有效。」他說，凡是只施打一劑疫苗者，仍可能感染變種病毒，並加以擴散。目前德國完整接種疫苗者約佔人口的29%。

德國因新增確診數驟降，已放寬大部分的防疫管制，過去幾周餐廳與商店已重新開張，泳池與博物館再度對外開放。

德國今天通報新增1076起確診病例，同時過去7天新增確診數續降至每10萬人10例。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2021 AFP