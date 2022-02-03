德國禁播「今日俄羅斯」 俄批侵犯言論自由

（法新社莫斯科3日電） 克里姆林宮今天批評德國禁止俄國國營媒體「今日俄羅斯」（Russia Today, RT）德語頻道轉播，俄國外交部表示，將會立刻採取反制行動。

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克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，「情況很明顯。一家俄國媒體機構，又可稱是一家國際媒體機構被禁止在德國播放。除了侵犯言論自由，還有什麼話可說。」

俄國外交部表示，將於今天稍晚宣布反制動作，但沒有說明細節。

俄國外交部先前發表聲明回應：「這項行動使得我們別無選擇，只能對在俄國立案的德國媒體展開報復措施。」

德國監管機構發表聲明指出，「今日俄羅斯」德語頻道RT DE轉播遭到禁止，是因為該頻道沒有轉播執照。

這個頻道自去年12月22日就在德國當局的要求下，遭到歐洲衛星網路停播，當時才開台不到一周，不過仍可透過網路和手機應用程式觀看。

RT DE則稱停播頻道「不合法」，是基於德國與俄羅斯外交關係緊張之際，柏林當局施加政治壓力所做出的決定。

「今日俄羅斯」於2005年開始營運，由國家出資，有英語、法語、西班牙語和阿拉伯語等多種語言的頻道和網站，遭到西方國家批評散播不實消息與親俄言論，在多個國家都遭到禁播，包括立陶宛和拉脫維亞。

© 2022 AFP