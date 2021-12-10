德國福斯看好電動車發展 提5年擴大投資計畫

（法新社法蘭克福9日電） 德國汽車業巨擘福斯汽車集團（Volkswagen）今天表示，未來5年間投資在電動車和數位化上的金額將增至890億歐元（約新台幣2.8兆元）。

廣告 繼續瀏覽後續

福斯汽車集團旗下有奧迪（Audi）、賓利（Bentley）、藍寶堅尼（Lamborghini）等品牌，規畫從1590億歐元的投資金額中，撥出56%用於研發未來車款，比先前訂定的50%還多，並預期「2026年，每售出4輛車，就有一輛配備電池電動馬達」。

福斯執行長迪斯（Herbert Diess）在集團監事會議同意這項投資計畫後對記者說：「我們身處福斯史上最劇烈的轉變之中。」

在因應氣候變遷的壓力之下，全球大型汽車製造商相繼宣布要逐步淘汰使用化石燃料的汽車。

德國剛上任的執政聯盟由新總理蕭茲（Olaf Scholz）領導，施政重點之一就是加速發展電動車，希望德國能在2030年之前達到1500萬輛電動車在路上行駛的目標。

福斯汽車集團曾在2020年宣布要在2024年之前投資730億歐元在未來車款上。

福斯在聲明中表示，之所以有必要增加投資，主要是因為歐盟在綠色協議中同意加速發展電動車。

福斯增加投資的部分，將用於未來幾年與其他企業建立夥伴關係，開設6座新的電池工廠。

分配給電動車的資金增加了50%，達520億歐元；撥給混合動力「過渡技術」的資金則減少30%，降至80億歐元。車輛和集團組織的數位化將再耗費300億歐元。

福斯集團表示，位於德國沃佛斯堡（Wolfsburg）的旗艦工廠將於2024年全面生產電動車，比原先規畫的要早實現，另也預計於2026年生產新的大眾市場電動車款。

© 2021 AFP