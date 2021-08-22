德國總理梅克爾下月卸任 訪問盟邦烏克蘭

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（法新社基輔22日電） 德國總理梅克爾（Angela Merkel）今天訪問盟邦烏克蘭。在烏克蘭對抗親俄分離主義分子的衝突中，梅克爾向來采支持立場；但烏克蘭對於梅克爾渴求俄國天然氣的態度感到失望。

梅克爾下月即將卸下德國總理職位，此行將會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）；而兩天前梅克爾剛在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin ）舉行會談。

執政16年的梅克爾，自2014年以來一直是基輔的主要盟邦。是年莫斯科侵吞克里米亞（Crimea），烏東親俄分離主義分子與烏克蘭政府決裂。

但梅克爾也堅定不移推動北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2），讓爭議性的俄羅斯天然氣管線終點延伸至歐洲，即便烏克蘭、美國與數個歐洲國家都對此表示強烈反對。

澤倫斯基本周接受數個媒體訪問時表示，「你可稱之為務實作法」，但他說，梅克爾是在進行一個「非常薄弱的平衡行動」。

雖然在天然氣管線上有不同意見，但德國是烏克蘭戰爭的主要仲裁者，試圖解決烏東衝突。這場拖延已久的戰事至今已奪走1萬3000條性命。

自戰爭爆發以來，梅克爾一直是最大聲撻伐克里姆林宮的人之一，指責莫斯科為分離主義分子撐腰；而莫斯科則予以否認。

烏克蘭將於24日慶祝脫離蘇聯30周年獨立紀念日，基輔也預定23日主持歐洲數國領袖高峰會，會中尋求讓克里米亞重回烏克蘭。

不過，梅克爾選擇不參加這場峰會，烏克蘭政治分析家費森科（Volodymyr Fesenko）說，這顯示德國在東歐政策上的矛盾。

梅克爾遭受批評，特別是有關造價110億美元的北溪天然氣2號管線。此管線即將完工，屆時俄羅斯輸送到德國的天然氣量將翻倍。

這條管線繞道而行，遠離烏克蘭的天然氣基礎設施，也讓烏克蘭徵收不到亟需的過境費。基輔與同盟國指稱，此管線將會增加對俄國天然氣的依賴，也會增添莫斯科的地緣政治影響力。

© 2021 AFP