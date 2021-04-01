德國總統接種AZ疫苗 鼓勵民眾施打

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社柏林1日電） 德國當局2天前建議，引發爭議的阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19疫苗只適合60歲以上人口接種；65歲的德國總統史坦麥爾今天宣布，他已施打第一劑AZ疫苗。

史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）今天在柏林一座軍醫院接受疫苗注射後透過聲明表示：「我信任在德國獲得批準的疫苗。」「若要走出疫情，接種疫苗是決定性一步。請善用機會，加入接種行列！」

阿斯特捷利康研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫苗在歐洲推出過程顛簸，德國官員一直難以提振民眾對這支疫苗的信心。

先前傳出較年輕人口施打AZ疫苗後出現數個血栓案例，引發外界疑慮。德國疫苗接種委員會（STIKO）3月30日表示，只建議60歲以上民眾接種這支疫苗；60歲以下民眾若經過與醫師諮商，且對潛在風險完全清楚，仍可以施打。

40歲的德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）今天告訴記者，「當輪到自己時」願意接種AZ疫苗。德國總理梅克爾（Angela Merkel）也曾說過，輪到她接種時，她願意施打這支疫苗。

© 2021 AFP