德國腳表態護人權 世足資格賽前穿手寫T恤

(法新社德國杜伊斯堡25日電) 德國球員今天在2022年世足賽資格賽的賽前,身穿手寫「人權」的黑色T恤,表達對全球各地人權問題的態度。那場比賽,德國以3比0擊敗冰島。

這場比賽開踢之前,德國球員在場上排成一排,他們穿着黑色T恤,上頭有以白色顏料手寫的英文字母,拚出「人權」(HUMAN RIGHTS)的字樣。

德國總教練勒夫(Joachim Loew)稱他「完全」支持球員表態。他說:「這個口號代表我們為世界各地的人權問題挺身而出,不論事情發生在何處都是如此,那也是我們體現的價值觀。」

勒夫說:「那是個很好、很重要的口號。」

在德國隊這次抗議的幾天前,挪威隊球員在直布羅陀(Gibraltar)比賽時,穿着白色T恤,上面印着「要人權,場內外都是」(Human rights, on and off the pitch)的字樣。他們此舉是為了凸顯2022年世界盃足球賽主辦國卡達建球場的移工所面臨的困境。

英國日報「衛報」(The Guardian)最近報導,自波斯灣國家卡達2010年獲得世足賽主辦權後,至今已有逾6500名工人在球場建築的過程中喪命。

今天在比賽第2分鐘,就率先為德國進球的格雷茨卡(Leon Goretzka)說:「世界盃就要到來,這將會被拿來討論,…我們想展現的是,我們並不會忽略此事。」

「我們是自己手繪了那些字,我們能帶來的影響很大,所以我們能以此樹立典範,為的是我們想要捍衛的價值觀,這是很明確的。」

在德國杜伊斯堡(Duisburg)進行的這場比賽,勒夫率領的德國,在開踢後7分鐘,就陸續靠格雷茨卡和哈費爾茨(Kai Havertz)進球,取得2比0領先。

這是德國52年來,首次在男子組國際賽中,能那麼快取得領先。

去年11月,德國在歐國聯以0比6慘敗給西班牙後,勒夫便要求球隊要有強勢的表現。

格雷茨卡說:「早早進球讓分數入袋,對我們贏得比賽來說是件好事。」

在被西班牙狂電後,德國被自家球迷毫不留情的猛批,格雷茨卡對此表示:「我們把激情帶上場,為我們的國家奮戰。」

本季為曼城(Manchester City)出賽34場、攻進16球的中場京多安(Ilkay Gundogan),把他的猛烈炮火帶進國家隊,他在今天比賽的下半場,為德國攻進此役的第3球。

京多安說:「我們的球流動性很好,創造出不少(進球)機會。」

© 2021 AFP