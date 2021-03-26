德國腳表態護人權 世足資格賽前穿手寫T恤

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（法新社德國杜伊斯堡25日電） 德國球員今天在2022年世足賽資格賽的賽前，身穿手寫「人權」的黑色T恤，表達對全球各地人權問題的態度。那場比賽，德國以3比0擊敗冰島。

這場比賽開踢之前，德國球員在場上排成一排，他們穿着黑色T恤，上頭有以白色顏料手寫的英文字母，拚出「人權」（HUMAN RIGHTS）的字樣。

德國總教練勒夫（Joachim Loew）稱他「完全」支持球員表態。他說：「這個口號代表我們為世界各地的人權問題挺身而出，不論事情發生在何處都是如此，那也是我們體現的價值觀。」

勒夫說：「那是個很好、很重要的口號。」

在德國隊這次抗議的幾天前，挪威隊球員在直布羅陀（Gibraltar）比賽時，穿着白色T恤，上面印着「要人權，場內外都是」（Human rights, on and off the pitch）的字樣。他們此舉是為了凸顯2022年世界盃足球賽主辦國卡達建球場的移工所面臨的困境。

英國日報「衛報」（The Guardian）最近報導，自波斯灣國家卡達2010年獲得世足賽主辦權後，至今已有逾6500名工人在球場建築的過程中喪命。

今天在比賽第2分鐘，就率先為德國進球的格雷茨卡（Leon Goretzka）說：「世界盃就要到來，這將會被拿來討論，…我們想展現的是，我們並不會忽略此事。」

「我們是自己手繪了那些字，我們能帶來的影響很大，所以我們能以此樹立典範，為的是我們想要捍衛的價值觀，這是很明確的。」

在德國杜伊斯堡（Duisburg）進行的這場比賽，勒夫率領的德國，在開踢後7分鐘，就陸續靠格雷茨卡和哈費爾茨（Kai Havertz）進球，取得2比0領先。

這是德國52年來，首次在男子組國際賽中，能那麼快取得領先。

去年11月，德國在歐國聯以0比6慘敗給西班牙後，勒夫便要求球隊要有強勢的表現。

格雷茨卡說：「早早進球讓分數入袋，對我們贏得比賽來說是件好事。」

在被西班牙狂電後，德國被自家球迷毫不留情的猛批，格雷茨卡對此表示：「我們把激情帶上場，為我們的國家奮戰。」

本季為曼城（Manchester City）出賽34場、攻進16球的中場京多安（Ilkay Gundogan），把他的猛烈炮火帶進國家隊，他在今天比賽的下半場，為德國攻進此役的第3球。

京多安說：「我們的球流動性很好，創造出不少（進球）機會。」

© 2021 AFP