德國與希臘達協議 助烏克蘭獲蘇聯時期戰車

（法新社布魯塞爾31日電） 德國總理蕭茲今天表示，他已經同意一項對希臘的協議，由雅典將蘇聯時期步兵戰車送交烏克蘭，以換取柏林對其提供更現代化武器。

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蕭茲（Olaf Scholz）在布魯塞爾參加歐洲聯盟高峰會後表示：「我們將提供德國裝甲運兵車。」

據希臘媒體報導，柏林將提供貂鼠（Marder）步兵戰車給雅典；希臘則將對基輔交付蘇聯時期的BMP-1步兵戰車。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天在荷蘭訪問行程中表示：「這很清楚，我們從一開始就須做出正確選擇，那就是以各種可能方式支持烏克蘭。」

不過他承認，因為地緣政治的關係和東正教信仰傳統，希臘與俄羅斯維持「相對密切」關係。

北大西洋公約組織（NATO）成員國希臘2月底對烏克蘭提供卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍、反坦克武器、彈藥等防禦性裝備，遭到在野的左翼政黨批評。

德國也跟捷克商定一項對烏克蘭提供武器的類似協議，目前則正與波蘭進行有關磋商。

在烏克蘭試圖停止俄羅斯侵略之際，對其提供蘇聯時代留下的武器，使其能夠快速用於作戰，這是相關協議想要達成的目標。

© 2022 AFP