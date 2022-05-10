德國與荷蘭外長突訪烏克蘭 強調追究俄軍暴行

（法新社烏克蘭布查10日電） 德國外交部長貝爾伯克及荷蘭外長鬍克斯特拉今天連袂突然訪問遭到俄羅斯侵略的烏克蘭，兩人來到首都基輔近郊遭到戰火蹂躪的地區視察，並雙雙強調要追究俄軍罪行。

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兩人的訪問事前都未對外宣布。其中貝爾伯克（Annalena Baerbock）拜訪布查（Bucha），這座城鎮因在俄軍撤退後可見數十具身着平民衣服的遺體橫躺街頭，因此已成俄羅斯疑似戰爭罪行的代名詞。

貝爾伯克與當地民眾交談後表示，布查是「能夠想像的最糟糕犯罪行為發生」的地方，她矢言對犯案者「追究責任」。

貝爾伯克說：「我們不僅必須在這裡紀念受害者，也必須要對犯罪人究責。這是國際社會將要做的，這是我們能夠且應該要在布查做出的承諾。」

她還表示：「沒有人能夠讓這份痛楚消失...但我們能夠保障正義伸張。」正在調查俄軍殺戮事件的烏克蘭檢察總長，今天也陪同貝爾伯克視察。

胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）則在社群網站推特（Twitter）發文表示，他今天上午「與我的同僚貝爾伯克一同抵達基輔，準備與烏克蘭政府會面」。

胡克斯特拉寫道：「我從基輔郊區的伊爾平（Irpin）展開我的訪問。」伊爾平是布查附近的另一個城鎮，俄軍據稱也在這裡犯下殘暴行為。他還附上幾張照片，可見他在遭到戰事嚴重破壞的建築物附近訪視。

胡克斯特拉表示：「被炸毀的房屋和建物，闡明了戰爭對住在這裡的男女和兒童生命造成的衝擊。這些行為必須受到懲罰。」

他還說，荷蘭政府參與了「若干究責的努力行動」，包括透過「對國際刑事法院（International Criminal Court）及聯合國（UN）的調查委員會的調查行動提供財務支援，以及派遣一個鑒識團隊到烏克蘭」，來予以協助。

荷蘭外交部一名發言人表示，胡克斯特拉今天稍晚將與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）及總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會面，並且將「正式」重新開放位於基輔的荷蘭大使館。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2022 AFP