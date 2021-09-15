德國軍艦要求靠港訪問遭中國拒絕

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（法新社柏林15日電） 德國外交部15日表示，一艘航行印太地區展現對盟友支持的德軍巡防艦先前申請在上海靠港訪問，結果遭到中國拒絕。

德國外交部發言人阿德巴爾（Maria Adebahr）在柏林告訴媒體：「經過一段時間的考慮後，中國決定拒絕德國巡防艦巴伐利亞號（Bayern F217）靠港訪問。」

北京於擱置數周後宣布上述決定。德國原本希望這艘軍艦停靠中國港口，有助緩和此次印太任務引發的緊張關係。

「巴伐利亞號」於8月2日從北海軍港威廉港（Wilhelmshaven）出發，展開為期6個月的巡弋任務，預定前往澳洲、關島、日本、南韓、越南、新加玻、印度等地。

此項任務目標是確保現行國際法受到尊重、海上航行不受限制、開放社會得到保障、貿易遵守公平規範，並表達對印太「價值夥伴」的支持。

由於巴伐利亞號的巡弋範圍包括南海，此舉勢將引起中方不滿。

上月德國國防部長康坎鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）堅稱，本次任務並非針對特定國家；德國提議停靠中國港口，則是「為了維持對話」。

在國際上，身為美國重要盟友的德國鮮少採取軍事行動，且德國也經常敦促其他國家，避免與北京正面衝突。

© 2021 AFP