德國通膨率創29年新高 歐洲央行仍提防過早緊縮政策

（法新社法蘭克福29日電） 官方初步資料顯示，德國11月物價漲幅寫下29年來新高；但歐洲央行總裁拉加德警告，此時緊縮貨幣政策恐怕過早，可能損及區域經濟復蘇。

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德國聯邦統計局（Destatis）今天公布，歐洲最大經濟體德國11月消費者物價指數（CPI）較去年同期勁揚5.2%，主要是能源價格大漲及供應鏈瓶頸造成。

單是能源價格一項，11月就飆升了22%。德國10月通膨率也已高達4.5%。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制放寬後，全球物資需求高漲，除了推升能源價格，也造成勞力和主要原物料短缺。

德國聯邦統計局指出，今年通膨率一方面受到去年基期效應影響，當時德國政府暫時調降銷售稅；另方面也受到今年初開始實施碳定價措施的衝擊。

目前整個歐元區的生活成本都在攀升，使得歐洲央行（ECB）面臨壓力，可能有必要比原計畫提早縮減振興措施及考慮調高利率。

然而，歐洲央行目前為止仍堅持認為，19國組成的歐元區通膨明顯升溫只是暫時現象，並提防太早採取行動，以免扼殺走出疫情的經濟復蘇。

拉加德（Christine Lagarde）接受德國「南德日報」（Sueddeutsche Zeitung）專訪時表示：「如果我們現在就緊縮貨幣政策，並不會產生多一艘貨櫃船或多一位卡車駕駛。」

拉加德說，目前的供應鏈短缺困境假以時日就會紓緩。她指出，根據歐洲央行估計，通膨率明年就會開始回落。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

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