德國鐵路事故 兩列車對撞釀1死14傷

（法新社法蘭克福14日電） 今天，德國南部城市慕尼黑（Munich）附近，有兩通勤列車相撞，事故造成1死14傷。

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法新社報導，這起發生在當地時間下午4時40分的車禍，肇事原因目前不明。

當地媒體拍攝的畫面顯示，事故發生後，有乘客站在軌道旁邊，至少一節車廂明顯脫軌。

慕尼黑警方推文說：「兩列S-Bahn（區間鐵路）列車相撞，有1人喪命。」另有警方發言人告訴法新社說：「還有14人受傷。」

車禍發生在慕尼黑西南方，距離S-Bahn車站不遠，兩列車在同一條軌道上迎頭撞上。

有超過200名的救難人員與警察趕往事故現場。

警方表示，最初有1名人受困車廂，所幸稍後已脫困。

德國銷量第一的大報「畫報」（Bild）指出，兩車共載有95名乘客，其中1名駕駛被困在車廂殘骸中。

事故導致巴伐利亞（Bavaria）地區一段鐵道關閉，改由接駁公車載客。

事故當下，人在車上的乘客告訴地方媒體「水星報」（Merkur）說，當時他們聽到一聲巨響，然後人就往前飛。

德國鐵路公司（Deutsche Bahn）表示，有關當局已經展開調查。

© 2022 AFP