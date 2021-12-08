德國開啟3黨聯合執政新紀元 主要施政方針一覽

（法新社柏林8日電） 德國中間偏左政黨「社會民主黨」（SPD）領導的3黨聯合政府預定今天宣誓就職，懷抱雄心壯志，要帶領德國這個歐洲最大經濟體邁向更潔凈和更公平的未來。

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根據社會民主黨、「綠黨」（Greens）及「自由民主黨」（FDP）簽署的聯合執政協議，這個3黨聯盟將致力推動氣候保護、外交和大麻政策。以下為其主要施政目標：

●無新債

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐期間，德國暫時取消「無新債」規定，允許政府借取數以十億元計的資金來擺脫危機，社民黨、綠黨與自民黨組成的「紅綠燈聯盟」（3黨代表色分別為紅、綠、黃）如今打算重新實施這項政策。

他們在聯合執政協議中，承諾要在2023年前恢復德國憲法尊崇的債務減速機制（debt brake）。自民黨大力支持這項作法，即將接掌德國總理的社民黨財長蕭茲（Olaf Scholz）長期以來也一直是這項政策的擁護者。

根據自民黨黨魁林德納（Christian Lindner）的推文，3黨也同意在任期內不增稅，這對不願向納稅人施加任何財政壓力的自民黨而言，無疑是一大勝利。

●最低工資、住房、16歲投票

社民黨將兌現把最低工資從目前的9.60歐元提高到12歐元的競選承諾。

為了讓民眾得以負擔住房開銷，執政聯盟同意每年建造40萬戶新屋，其中1/4將以公共基金打造。租金漲幅將限制在3年最高11%。

3黨還同意將投票年齡降至16歲，這可能有利於綠黨和自民黨，因為他們的擁護者比支持梅克爾（Angela Merkel）的保守派更年輕。

●氣候

綠黨的勝利主要來自加速淘汰煤炭能源，德國「棄煤」時間表將大幅提前8年到2030年。

各方也同意在2022年「進一步修訂」現行的氣候保護法，並「在這方面採取一切必要的法律、法規和措施」。在2030年前，全國電力的8成將來自再生能源，路上的純電動車將從目前的50萬輛增至1500萬輛。自2035年開始禁售傳統燃油汽車。

●主權歐洲

3黨聯盟強調「希望強化歐洲戰略主權」，歐洲大陸第2大強國法國已將此作為2022年起擔任歐盟輪值主席國的優先事項。

聯合執政協議說，對德國而言，跨大西洋關係仍是「中心支柱」，北約則是國家安全「不可或缺的元素」，各方希望擁有「一個在內部和外部都能保護其價值觀和法治的歐盟」。

即將出任外交部長的綠黨聯合領導人貝爾伯克（Annalena Baerbock）介紹聯合協議時，承諾將把人權問題重新置於德國外交中心位置，並主張對俄羅斯和中國採取更加堅定的立場。

●大麻合法化

在新政府領導下，德國將成為全球少數幾個合法化娛樂用大麻的國家之一。各方在文件中說，將在獲得許可證的商店裡，以有限制的方式向成年人銷售大麻。「這將控制大麻品質、防止污染物質流通，並確保讓未成年人得到保護。」

●移民

這個執政聯盟有意放寬移民和公民身分規定，這是梅克爾所屬的保守派長期抵制的舉措。

目前「收容」的移民僅獲准留在德國，但沒有工作權，如今將可正式展開取得居留許可的程序。此外，也將擴大承認雙重國籍者，以及外籍人士在短短3年居留期間若「融合方面取得特殊成就」，就能享有更快取得公民身分的途徑。

●墮胎

各方承諾將廢除刑法第219a條規定，這項納粹時代的爭議性立法禁止醫師針對墮胎服務打廣告。他們在文件中說：「醫師應能提供有關墮胎的公開資訊，而不必擔心被起訴。」

© 2021 AFP