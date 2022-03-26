德國開闢「鐵路橋樑」 源源物資運到烏克蘭

（法新社柏林26日電） 一班列車緩緩駛出德國首都柏林市中心，鮮紅色火車頭拉着8節車廂，裡面裝滿了食物和其他必需品，目的地是遭到戰火圍困的烏克蘭。多虧這條「鐵路橋樑」，人道援助能送達當地。

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這數噸物資將經歷4天旅程、行經1000多公里，最後遞送給需要的烏克蘭民眾。

德國國營德國鐵路公司（Deutsche Bahn）執行的這項行動，呼應在冷戰期間，西方對蘇聯封鎖下的柏林進行的知名物資空運行動，也就是德國人所稱的「空中橋樑」（air bridge）。

德鐵子公司德鐵貨運（DB Cargo）執行長尼庫塔（Sigrid Nikutta）解釋說，這項與波蘭和烏克蘭鐵路公司合作的計畫，「只花4天」就設立完成，這條「鐵路橋樑」如今已能固定運作。

現在每晚有一班列車從柏林出發，車上載着從德國各地募集來的企業和個人捐贈物資；有些是在專門地點收集到，有些則是從製造廠或連鎖超市直接運來。

成堆的嬰兒食品、女性生理用品、小型電器、醫療設備、睡墊和毯子…等，民間源源不絕的善心，很快讓列車車廂塞滿物資。

尼庫塔表示：「這每節車廂都是在告訴烏克蘭人：我們不會棄你們於不顧！」

德鐵的工作人員情緒振奮。他們會將列車開到波蘭，再交由當地駕駛接手。其後物資必須搬到另外的列車上，因為烏克蘭的軌道系統不同。等到列車抵達烏克蘭後，又會由烏國國家鐵路公司接手運行。

烏克蘭國鐵員工必須在戰火中穿梭國內運送物資和難民，令西方同業敬佩。尼庫塔說：「我佩服他們，但也擔心他們，因為我們都知道這很危險。」

不過，德鐵貨運發言人施密特（Michael Schmidt）指出，「鐵路橋樑」冒的風險不高。他強調說，「我們並非運送武器或石油」，且自從俄羅斯攻打烏克蘭以來，烏國鐵路系統很少受到攻擊，因為「俄國需要讓這項基礎設施保持良好狀態」。

尼庫塔也驕傲表示，所有運送到烏克蘭各地鄉鎮城市的物資列車，至今都安全抵達。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）

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