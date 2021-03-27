德國隊中場戰將滿滿 勒夫最甜蜜負荷

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（法新社柏林27日電） 今夏的歐國杯將是德國男足國家隊教頭勒夫（Joachim Loew）的告別秀，目前德國中場人才濟濟，屆時要找哪些人擔綱中場先發主力、又要割捨誰，已成勒夫最甜蜜的負擔。

德國隊昨天在歐洲區世界盃會外賽3比0大勝冰島，由基米希（Joshua Kimmich）、格列茨卡（Leon Goretzka）、京多安（Ilkay Gundogan）與哈斐茨（Kai Havertz）4人組成中場核心。後3人當天有進球，基米希則是組織攻勢的靈魂。

但可供勒夫挑歐國杯正選的中場遠不只這4人。向來是德國中場先發大將的克羅斯（Toni Kroos）目前因鼠蹊部拉傷缺陣，國手裡還有因新型冠狀病毒確診而正隔離中的霍夫曼（Jonas Hofmann）。

甚至國家隊戰功彪炳的拜仁慕尼黑老將穆勒（Thomas Mueller），必要時仍可重新徵召入隊。

勒夫已放話要拿下會外賽頭3戰，贏了冰島後，28日將作客羅馬尼亞，31日回德國杜伊斯堡（Duisburg）迎戰北馬其頓。

除前述正值選手生涯成熟期的戰將外，未來的中場新星也已冒出頭。18歲的拜仁小將穆夏拉（Jamal Musiala）昨天在對冰島的尾聲替補上陣，是他成人國家隊處女秀；17歲的斐爾茨（Florian Wirtz）有望對羅馬尼亞之戰首秀。

等克羅斯傷愈歸隊後，勒夫就要為帶誰進歐國杯正選國手傷腦筋。

當被問到克羅斯該否擔心會被割愛時，勒夫不加思索地答道：「克羅斯為何要憂心位置不保？他可是世界級的選手。」言下之意克羅斯應該仍是先發中場正選。

有一個選項是把基米希移到右後腰，勒夫表示到5月再來傷腦筋，但若傷兵全員歸隊，中場兵強馬壯確實夠勒夫「頭痛」；歐國杯訂6月11到7月11日點燃戰火。

德國亟需走出去年11月在歐國聯0比6慘遭西班牙蹂躪的陰霾，重振球迷信心，61歲的勒夫已表明歐國杯後要卸下15年的國家隊兵符，一座歐國杯冠軍會是最佳結局。

不過今夏歐國杯，德國與法國、葡萄牙、匈牙利分在同一小組，葡萄牙是歐國杯衛冕軍，法國是新科世足冠軍，匈牙利也非吳下阿蒙，德國屆時硬仗難免。

© 2021 AFP