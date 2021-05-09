德國鬆綁 7百多萬完成接種疫苗民眾少受許多限制

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（法新社柏林9日電） 德國政府立法恢復民眾因防疫遭到限制的一些自由後，民眾只要已經完成接種疫苗，今天起可以免除許多限制。

根據新的立法規定，宵禁和社會接觸限制不再適用完成接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的700多萬民眾，或是染疫康復的民眾。

他們將不再需要出示病毒檢測陰性證明才能獲得某些服務，例如美髮和「預約購物」（click & meet）。

如果是從海外返回德國，他們將不會被要求隔離檢疫，除非是來自因為變種病毒而被視為高風險的國家。

但是他們仍將被要求遵守社交距離，以及在商店和公共交通工具戴口罩的衛生措施。

司法部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）在本周宣布這些措施時說，對公共生活的任何限制都需有「充分理由」。

她說：「一旦這個理由不存在…這些限制就應不再存在。」

RTL電台（RTL Radio）的民調顯示，64%的德國人表示，他們支持德國更進一步為接種疫苗者重新開放飯店、餐廳、劇院和電影院。

柏林市長穆勒（Michael Mueller）承認，人們是否免於遵守這些（防疫）規定將是「非常難以檢查」。

穆勒建議民眾隨身攜帶疫苗接種證明，直到歐盟計畫的數位疫苗護照到來。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP