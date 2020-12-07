德國10月工業生產優於預期 汽車產業成長帶動

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（法新社法蘭克福7日電） 德國今天公布的數據顯示，10月工業生產優於預期，反映在柏林當局最近實施的防疫封鎖措施前，德國的經濟持續復蘇。

德國聯邦統計局（Destatis）今天公布，10月工業生產較前一個月成長3.2%，主要因德國重要的汽車產業強勁表現帶動。

德國10月工業生產增幅優於FactSet訪調分析師預估的1.5%，連續第6個月成長。

儘管如此，德國工業生產仍低於疫情前的水準。

德國重要的汽車產業10月生產和上月相比成長9.9% ，仍比2020年2月疫情前水準低了6個百分點。

為了遏止第二波疫情，德國總理梅克爾（Angela Merkel）11月實施新防疫措施，鎖定餐飲業、文化和休閑服務業，這波新防疫措施已延長至1月10日。

不過，在工廠繼續開工下，製造業料不會受到嚴重的影響。

巴登符騰堡邦銀行（LBBW）經濟學家尼克拉許（Jens-Oliver Niklasch）表示：「德國經濟的骨幹證明在這一特殊時刻，它仍是穩定的力量。」

「10月的數據也有助於減緩人們憂心最後一季經濟恐出現大幅萎縮的疑慮。」

德國在解除防疫封鎖措施，商店重新開門營業，工廠恢復運作後，第3季經濟成長8.5%。但隨着防疫措施重創服務業，加上消費者需求滑降，第4季經濟恐出現萎縮。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2020 AFP