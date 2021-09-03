德國2比0擒列支敦斯登 新帥處女秀奪勝

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（法新社瑞士聖加倫2日電） 德國隊今天在世界盃足球賽歐洲區會外賽對上列支敦斯登意外陷入苦戰，終場2比0小勝，德軍新任主帥佛利克（Hansi Flick）處女秀雖開紅盤，但球隊表現平平。

德國隊直到上半場第41分鐘才由效力英超切爾西的斐納（Timo Werner）破門打破0比0僵局，下半場第77分鐘再靠薩內（Leroy Sane）進球底定戰局。

德國先前遭北馬其頓0比0逼和，這戰贏球相關關鍵，讓德國在歐洲區會外賽J組的落後不致擴大；目前德國還落後榜首亞美尼亞1分積分。

德國將於5日在斯圖加特主場迎戰亞美尼亞，8日作客冰島。佛利克先前設定要3戰全勝拿下9分積分，小勝列支敦斯登後還有兩關要過。

德國隊今夏在歐國杯（Euro 2020）16強賽0比2敗給英格蘭遭淘汰後，勒夫（Joachim Loew）卸下多年兵符由佛利克接手，今天是他執教德軍的首戰。

德國隊2014年世界盃封王攀上顛峰，當時佛利克擔任助理教練襄助勒夫，德國在2016年歐國杯踢進4強後剛始走下坡，2018年世界盃更破天荒小組賽便遭淘汰跌入谷底，去年11月在歐國聯0比6慘遭西班牙血洗，亟待重振雄風。

© 2021 AFP