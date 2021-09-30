德國9月物價年增率達4.1%

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（法新社法蘭克福30日電） 德國官方今天公布的數據顯示，9月德國消費者物價年增率達4.1%，創下1993年以來最高增幅，主因能源價格上揚以及增值稅降而復升的效應。

根據德國聯邦統計局（Destatis）估計，通貨膨脹率連續第3個月加速，9月年增率達到4.1%。這個歐洲最大經濟體8月消費者物價的年增率是3.8%。

統計局表示，通膨率急升的原因之一是德國2020年為對抗疫情和油價下挫帶來的經濟衝擊，曾暫時降低增值稅，但今年已恢復。

此外，因各國都爭相想確保供貨，而天然氣供應有限，也助長消費者能源價格上揚。

德國公營復興信貸銀行（KfW）的首席經濟專家柯勒-蓋布（Fritzi Koehler-Geib）說，能源價格「可能到年底都居高不下」。

他預測，「這應該會讓整體通貨膨脹率在今年剩下幾個月都維持在3%以上」，而後才會掉回2%以下。

原物料和工業零組件的供應遭遇瓶頸，影響全球生產作業並推升物價。

聯邦統計局表示，這些漲價壓力目前「只有部分」已轉嫁給消費者。與前一個月相比，9月物價堪稱持平。

歐洲中央銀行（European Central Bank）總裁拉加德（Christine Lagarde）一再表示，最近物價上漲致使通貨膨脹率超過央行的2%目標，主要肇因暫時性因素。她28日才說，面對供應短缺帶動的高通膨，銀行不應「反應過度」。

© 2021 AFP