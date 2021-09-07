德執政聯盟民調落後 總理梅克爾力挺同黨接班人

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（法新社柏林7日電） 德國將於本月26日舉行全國大選，總理梅克爾今天表態支持同黨候選人拉謝特（Armin Laschet）。不過，民調顯示她所屬的基督教民主黨（CDU）支持度落後。

梅克爾在國會發表談話時表示：「這是一次特別的選舉，這不僅是因為這是1949年以來，首度沒有現任總理競選連任，也因為這次選舉將決定在這個艱困時機，國家的未來走向。」

梅克爾強調：「對國家而言，最佳選擇就是由基督教民主黨（CDU）/基督教社會黨（CSU）聯盟執政，並讓拉謝特出任總理，因為他的政府就是穩定、可靠、溫和、中立的象徵。」

這可能是大選前梅克爾最後一次在國會發表談話。

拉謝特長期以來都是接替梅克爾出任總理的熱門人選，但在一連串失言風波後，他的支持度直線下降。

7月致命洪災肆虐德國西部時，拉謝特身為重災區北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia state）首長，因救災時反應遲鈍飽受批評。

現年60歲的拉謝特向災民致意時，被媒體鏡頭拍到與當地官員開玩笑，還因穿着不合適的皮鞋前往現場而被嘲笑。

隨着梅克爾準備在執政16年後退休，基民黨/基社黨的民調結果相當不樂觀。

德國「畫報」（Bild）5日民調顯示，基民黨/基社黨的支持度僅有20%，創下二戰後以來最差的紀錄。在2017年大選中，該聯盟的支持度還有33%。

目前，民調領先的總理候選人是副總理兼財政部長蕭茲（Olaf Scholz）。他領導的中間偏左社會民主黨（SPD）支持率為25%。

© 2021 AFP