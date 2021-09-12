德執政黨民調落後 總理人選辯論會面臨背水一戰

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（法新社法蘭克福12日電） 德國大選第2場電視辯論會今天將登場，現任總理梅克爾所屬的保守派陣營在民調落後下，他們推出的總理人選拉謝特必須把握少數最後表現機會，以縮小和中間偏左對手的差距。

距離德國大選投票日只剩2周。頻頻失態的拉謝特（Armin Laschet）將在選前倒數第2場黃金時段電視辯論會上，和代表社會民主黨（SPD）的現任財政部長蕭茲（Olaf Scholz）及左傾綠黨（Greens）的總理人選貝爾伯克（Annalena Baerbock）展開一番唇槍舌戰。

這場將決定後梅克爾（Angela Merkel）時代首位德國領導人的大選，在這個歐洲最大經濟體意外出現緊繃局面。

根據最新民調，梅克爾的中間偏右基民/基社聯盟（CDU/CSU）支持率已大跌至史上低點20%左右，社民黨支持率則超車攀上約26%。

由於綠黨支持率也有15%，因此存在數種聯合政府組成可能性。不過觀察家指出，一度聲勢最強的拉謝特目前看來奪下總理寶座的機率正迅速下降。

德國「畫報」（Bild）報導，這場辯論會恐怕是拉謝特的背水一戰。「他若要力挽狂瀾，便得明顯獲勝。」

拉謝特8月在首場電視辯論會上的表現，選民並不買單；當時蕭茲顯然是贏家。

拉謝特是現任德國北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）總理，他發生幾次失態後聲望直落，包括在德國7月致命洪災的罹難者追悼會上被攝影機拍到嘻笑畫面。

反觀原本經常被形容為呆板沒魅力的蕭茲，競選以來則一路穩紮穩打沒出差錯。這位63歲副總理雖來自梅克爾對手黨，但他把自己定位為延續政策的梅克爾遺產自然繼承人。

德國權威明鏡周刊（Der Spiegel）直言，二次大戰後稱霸德國政壇的基民/基社聯盟，如今面臨可能在26日大選遭遇「歷史性潰敗」。

德國保守派政治人物也表現出愈來愈緊張跡象，他們對蕭茲展開攻勢，指責他靠梅克爾才竄出頭，並試圖帶領德國向左轉。

甚至即將卸任但仍廣受民眾歡迎的梅克爾，也和蕭茲拉開距離。她批評蕭茲不明確排除與主張解散北大西洋公約組織（NATO）的激進左派黨（Linke）聯合執政的可能性。

左派黨目前民調支持率為6%，理論上有可能和社民黨及綠黨組成3方聯合政府。

© 2021 AFP