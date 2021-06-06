德大選前最後一場重要邦選舉 極右派挑戰基民黨

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（法新社柏林6日電） 德國東部薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）今天舉行邦選舉，這是德國9月全國大選前最後一場重要考驗，極右派對總理梅克爾的保守派構成嚴峻挑戰。

薩克森-安哈特邦是德國最小的邦之一，人口僅220 萬。但梅克爾（Angela Merkel）的基督教民主黨（CDU ）與極右派的德國另類選擇黨（AfD）在這裡聲勢並駕齊驅，大大提升這場邦選舉的受關注度。

德國9月26日將舉行16年來首場沒有梅克爾的全國大選。今天德國另類選擇黨若勝選，除將重挫保守派氣勢，還會在全國大選前，嚴重削弱基民黨新黨魁拉謝特（Armin Laschet）本已脆弱的地位。

柏林自由大學（Free University）政治學家馮克（Hajo Funke）告訴法新社：「如果今天的結果是德國另類選擇黨比基民黨稍強，可能會引起基民黨人事相關辯論，這樣一來將動搖基民黨全局。」

基民黨數十年來一直是薩克森-安哈特邦的主導勢力，自1990年兩德統一以來，得票率只在一次邦選舉中讓出榜首。

然而極右派的德國另類選擇黨在2016年上次邦選舉時穩固立足。梅克爾2015年允許敘利亞等戰亂國家的移民入境，引發選民不滿，德國另類選擇黨趁機得利。

基民黨在當年邦選舉拿下30%選票，與社會民主黨（SPD）與綠黨共組執政聯盟；德國另類選擇黨得票率為24%。

「畫報」（Bild）4日公布的最新民調則顯示，基民黨支持率27%，只比德國另類選擇黨多出1個百分點。

© 2021 AFP