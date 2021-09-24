德大選辯論最終回 選後群雄並起似不可免

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（法新社法蘭克福23日電） 德國大選最後一場電視辯論今登場，居領先兩黨的領袖蕭茲和拉謝特呼籲建立更強大的歐盟。這場距投票僅3天的最終回辯論幾不會動搖選情，選後面臨漫長組閣似不可免。

梅克爾結束16年總理執政生涯不再連任，9月26日大選將決定德國新任總理誰屬。民調顯示，梅克爾所屬的保守派基民/基社聯盟（CDU/CSU）支持度原本落後，但現已直追中間偏左的社民黨（SPD），雙方差距已縮小到僅剩2%。

西方盟邦正密切關注這場大選，擔心歐洲最大經濟體德國選後的不確定性，恐影響國際參與長達數周甚至數月。

在戰況膠着的競選期間，社民黨的總理候選人、現任副總理兼財長蕭茲（Olaf Scholz）及基民/基社聯盟總理候選人拉謝特（Armin Laschet）幾未主打外交政策，不過兩人在最終回的電視辯論會雙雙呼籲建立一個強大的主權歐洲。

現任德國北萊因-西發利亞（North Rhine-Westphalia）邦總理的拉謝特說：「我們需要更團結的歐洲，我們必須同聲一氣。使得即使美國撤退，我們也可以採取行動。」

蕭茲說，歐盟必須團結一致，以在全球舞台保持相同立場，並強調與美國和北大西洋公約組織（NATO）合作的重要性。

綠黨總理候選人貝爾伯克（Annalena Baerbock）呼籲歐盟應有一致的中國政策，「這樣就不會彼此出現捍格」她還主張與北京往來應「對話與強硬」兼具。

德國第二電視台（ZDF）在同一天所做民調顯示各黨支持度拉近，使潛在的內閣組合更難預測。最新民調顯示社民黨以25%領先，基民/基社聯盟23%緊追其後，綠黨16.5%居第3，自民黨11%、AfD10%、左派黨6%。幾可肯定選後組閣將有漫長談判過程。（譯者：劉文瑜/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP