德州嚴苛墮胎禁令 美聯邦上訴法院允暫時恢復

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（法新社華盛頓8日電） 美國聯邦上訴法院今天裁定，德州可恢復實施禁止大多數墮胎行為的法律。兩天前，聯邦最高法院才暫時擋下這項禁令。

紐奧良州的聯邦第五巡迴上訴法院暫時擱置6日的裁定，實際上等同恢復實施「德州心跳法」（Texas Heartbeat Act）。

9月生效的德州心跳法是美國境內最嚴格的禁止墮胎法，只要能偵測到胚胎心跳，通常約在孕期第6周，一律不得墮胎，即使是因亂倫或性侵懷孕也不能例外。

6日傍晚，聯邦地區法院法官皮特曼（Robert Pitman）核發臨時禁止令，停止實施稱為德州參議會第8議案（Senate Bill 8）的德州心跳法，部分診所因此再度恢復提供墮胎服務。

皮特曼在意見書中稱這項法律「公然違憲」，稱這違反美國聯邦最高法院1973年對「羅訴韋德案」（Roe vs. Wade）作出的畫時代判決，即認定女性墮胎權獲得憲法保障。

共和黨籍的德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）馬上提出上訴，今晚獲得許可。

派克斯頓在推特發文說：「今晚的大新聞，第五巡迴上訴法院已批准暫時恢復參議會第8議案。我會在每次聯邦政府越界時出手反擊。」

© 2021 AFP