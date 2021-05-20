德州執行美國今年首次死刑

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（法新社華盛頓19日電） 美國德州今天處決1名殺人犯，這名人犯生前曾以影片方式懇求德州州長減刑。

德州官員表示，瓊斯（Quintin Jones）在亨茲市（Huntsville）的監獄被注射藥劑死亡。

瓊斯在監獄會客室錄下一段4分鐘的影片，並由「紐約時報」在網路上發布，瓊斯在影片中直接對德州共和黨籍州長艾波特（Greg Abbott）喊話，懇求將他的死刑減為無期徒刑。

41歲的瓊斯說，「我20年前殺了人」，但「我現在完全不是那個人了，我成為死刑犯」。接着他直接對着攝影機向艾波特喊話：「州長，假如您能大發慈悲，網開一面，我會活下去成為更好的人。」

瓊斯1999年用球棒打死83歲的姨婆，然後偷走她的30美元去買毒品。

瓊斯的支持者包含受害人的姊妹以及女演員莎拉．保羅森（Sarah Paulson），他們在網路上發起請願懇求艾波特准予減刑，截至今天上午已有逾16萬人連署。

艾波特最近6年僅批准1名死刑犯減刑。

瓊斯的律師也向美國最高法院遞狀要求停止處刑，主張瓊斯「智能障礙」，不足以構成死刑要件。

這是反死刑的美國總統拜登上任以來美國首次執行死刑。前總統川普去年7月恢復17年來未曾執行的死刑，並在卸任前處決13人，頻率之高前所未見。

© 2021 AFP