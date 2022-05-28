德州小學槍擊案 警承認不該延誤1小時攻堅

（法新社德州尤瓦爾迪27日電） 美國德州日前發生小學槍擊案，共21名師生遇害。警方因花了約1小時才拿下槍手而遭受猛烈批評。有關當局今天表示，警方不該延誤攻堅。

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根據德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）局長麥克洛（Steven McCraw）說法，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日手持AR-15半自動步槍闖入德州尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）後，至少兩名學童從兩間相鄰的4年級教室打了數通緊急電話。

麥克洛在記者會上被台下的人連番提問為何延誤攻堅時，斷斷續續地說：「事後看來…這是一個錯誤的決定，就是這樣。」

麥克洛說：「據我們所知，我們認為當時應該有辦法可以儘快進入。」他還說：「如果我認為這會有所幫助，我會道歉。」

麥克洛披露當時一連串緊急電話令人揪心的細節，包括學童向警方求助。但他在試圖解釋延誤原因時也表示，現場指揮官當時以為，槍手在最初一波襲擊後獨自在那裡，沒有倖存者。

麥克洛說：「我不是在辯護，但回到時間表就可知，當時有一波猛烈攻擊，在4分鐘內射出數百發子彈，沒錯，是射進那兩間教室。」

「之後的任何射擊都是零星的，而且是在門邊。因此現場人員以為可能沒有任何人倖存，而嫌犯現在試圖阻止執法人員接近，或誘使他們進入。」

然而，麥克洛卻又告訴記者，警方當天在12時16分接到教室內一名學童的電話，通報有8、9名學童還活着。

根據麥克洛提供的時間表，當時教室門外有多達19名員警，加上人數不詳的戰術小組人員剛到。

警方最後在12時50分用工友提供的鑰匙開門。

麥克洛表示，一名學童打了多通電話，請求警察快來。她最後一通電話被切斷，因為她已走到外面。

麥克洛坦言，目前不清楚現場員警在等待的同時，是否知道有那些電話。

德州州長艾波特（Greg Abbott）同時告訴記者，在這場血案後，他得到不準確的訊息。

他說：「我被誤導了。我得到的訊息後來發現有一部分是不準確的，我真的是氣死。」

© 2022 AFP