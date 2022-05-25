德州小學槍擊濺血 NBA教練球星紛喊忍無可忍

（法新社洛杉磯24日電） 一名18歲槍手今天在美國德州一所小學大開殺戒，造成19名學童和2名成人喪生。在NBA具有代表性地位的金州勇士教練柯爾及洛杉磯湖人球星詹姆斯紛紛對這起悲劇表達哀悼與憎惡。

廣告 繼續瀏覽後續

18歲的拉莫斯（Salvador Ramos）今天持槍攻擊德州洛伯小學（Robb Elementary School），目前傳出21死，包括18名學童。拉莫斯已經斃命，目前還不清楚動機。

父親遭黎巴嫩什葉派民兵組織伊斯蘭聖戰（Islamic Jihad）成員殺害的柯爾（Steve Kerr）表示：「現在我不想談什麼籃球，距離這裡400英里處有多名兒童和成人遭到槍殺。過去10天，水牛城有非裔遭槍擊、南加州有亞裔教會遭槍擊，如今我們的孩子在學校遭槍擊，這樣的事情一再重演。」

「我們到底什麼時候才能有所作為？我真的厭倦了，我真的很不想只能在這裡對那些受害家庭表達哀痛之意。很抱歉，我不想再這樣默哀下去，真的是夠了！」

「我們今晚還是要上場比賽。我希望在場的每一個人，還有聽到這消息的人們，想想自己的孩子、孫兒、父母、兄弟姊妹，如果今天這件事情發生在你身上，你會做何感想？」

柯爾出生於黎巴嫩首都貝魯特（Beirut），他的父親馬科姆．柯爾（Malcolm H. Kerr）是一名專精於中東研究的美國學者。1984年1月18日這天早上，時任貝魯特美國大學（American University of Beirut）校長的馬科姆．柯爾遭黎巴嫩什葉派民兵組織伊斯蘭聖戰（Islamic Jihad）成員殺害，享年52歲。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）也在推特怒喊忍無可忍，「這些都只是孩子，我們一直讓他們在學校處於危險之中，而學校總被認為是最安全的地方。必須有所改變。一定要！」

© 2022 AFP