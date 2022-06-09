德州小學槍案 倖存女童國會作證

（法新社華盛頓8日電） 美國聯邦眾議院一個委員會今天聽取來自近日槍擊案受害者和家屬令人心碎的證詞，包括來自11歲女童瑟瑞尤（Miah Cerrillo）的證詞。

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德州尤瓦爾迪（Uvalde）小學槍案發生當下，瑟瑞尤將死去同學的血抹在自己身上裝死，以躲過槍手攻擊。

在洛伯小學（Robb Elementary School）就讀小學四年級的瑟瑞尤對眾院委員會講述19名同學和2位老師上個月遭到18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）殺害的時刻。

她憶及案發當下，班上原本正在觀看一部電影，槍手衝進教室後，大家急忙躲到老師的桌子和自己的書包後方。

瑟瑞尤在預錄的簡短卻揪心的訪談中說道：「他…對我的老師說『晚安』，接着朝她的頭部開槍。接着，他擊中我的幾個同學和白板。」

「當我走向背包時，他射中我身旁的朋友，我想他還會再回來這間教室，於是我沾了些血塗在自己全身。」

瑟瑞尤訴說自己如何完全保持安靜，之後趁時機到來時拿了遇害老師的手機，撥打求救電話911。

她表示，她對電話那頭的人說：「我們需要幫助，我們需要警察來到教室里。」

傳出瑟瑞尤班上孩童卧地身亡或奄奄一息時，十幾名警察就在教室外面，卻毫無作為，尤瓦爾迪警方已因此受到外界嚴格審視。

瑟瑞尤被問及，攻擊案過後，她希望看見什麼樣的作為。

她說，「要有安全，我不希望這件事再度發生」，證實了她害怕學校恐再度遭到槍手鎖定。

© 2022 AFP