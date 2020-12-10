德州控4戰場州選舉違憲17州響應 川普陣營欲介入

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（法新社華盛頓9日電） 德州昨天以選舉過程違憲為由，要求美國最高法院否決喬治亞、密西根、賓州與威斯康辛4大戰場州的投票結果，美國總統川普和全國17州今天群起響應，力拚翻盤。

川普向最高法院提出動議，要求9名大法官允許他介入此案，並成為德州針對喬治亞等4州提出訴訟的原告。

由共和黨籍德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）提出的這場訴訟，鎖定川普2016年贏得、今年卻敗給拜登（Joe Biden）的4個戰場州。川普先前自稱贏得連任，還指控選舉普遍舞弊。

這是川普團隊與支持者為求翻轉11月3日大選結果連串舉動的最新一起，先前的努力目前為止都是失敗告終。

川普推文說：「這是個大案子，我們的國家需要勝利！」

此外，以密蘇里州檢察長施密特（Eric Schmitt）為首的另外17州也群起響應，敦促大法官受理德州提出的訴訟。

除了密蘇里州，支持向最高法院提出訴訟的還有阿拉巴馬州、阿肯色州、佛羅里達州、印第安納州、堪薩斯州、路易斯安那州、密西西比州、蒙大拿州、內布拉斯加州、北達科他州、奧克拉荷馬、南卡羅來納州、南達科他州、田納西州、猶他州和西維吉尼亞州。

選務法專家說，德州訴訟缺乏法律依據，成功機會微乎其微。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP