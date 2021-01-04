德州教堂發生槍擊案 一死多人受傷

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（法新社華盛頓3日電） 美國官員表示，德州東北部一座教堂今天上午發生槍擊案，造成一人死亡與多人受傷。

德州州長艾波特（Greg Abbott）在聲明中證實，維歐納鎮（Winona）斯塔維爾衛理教會（Starrville Methodist Church）發生槍擊案，嫌犯已被逮捕。

目前已證實的消息很少，美國廣播公司（ABC）地方聯營電視台KLTV報導，教會牧師發現有一男子躲在洗手間時拔了槍，男子撲向牧師奪走這把槍並開槍將對方擊斃。

KLTV指出，這名姓名不詳的男子在前一晚上便涉及一場槍擊事件。

報導說，事發後，警察飛車追捕，並開槍擊中這名男子。

納歐納鎮位於達拉斯（Dallas）東方160公里處，人口僅525人。

德州過去發生過其他教堂槍擊案。

2017年11月5日，26歲槍手凱利（Devin Patrick Kelley）在索塞蘭泉（Sutherland Springs）第一浸信會教堂（First Baptist Church）開槍殺死26名教友，並造成至少20人受傷。槍手後來陳屍在自己車上。這是德州史上最重大的槍擊血案。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP