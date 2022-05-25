德州驚傳校園槍擊 拜登：化悲憤為行動抗擁槍遊說

（法新社華盛頓24日電） 美國一所德州小學今天驚傳釀至少21死的大規模槍擊案，總統拜登（Joe Biden）今天呼籲民眾站起來，共同對抗強而有力的擁槍遊說團體。

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拜登在白宮向社會大眾談話指出：「以天主之名，我們什麼時候才將抵抗擁槍遊說團體。」

「我們必須行動，別說我們無法在這場殘殺中拿出影響力。」

「是時候了，全國公民、每位父母都要化悲憤為行動，我們必須對每位民選官員明確表達：行動的時候到了。」

拜登並未說明他有意採取哪些行動，也未呼籲國會展開特定表決，或指示行政部門擬定政策。

美國一名18歲男子今天持槍攻擊德州洛伯小學（Robb Elementary School），目前傳出21死，包括18名學童。嫌犯已經斃命，目前還不清楚動機。

美國屢次發生大規模槍擊案，包括2012年康乃狄克州桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）校園槍擊案、2017年國會棒球友誼賽共和黨議員槍傷案，以及10天前的紐約州水牛城（Buffalo）超市血案，國會曾多次努力要通過新的聯邦槍枝管製法案，但都未能成功。（譯者：紀錦玲）

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