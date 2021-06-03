德承認種族滅絕 納米比亞人批沒誠意

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（法新社溫荷克3日電） 歷經5年協商，德國坦承往昔殖民統治非洲國家納米比亞期間，曾犯下種族滅絕罪行，並允諾給予11億歐元經濟援助，但受害者遺眷不滿協商過程從未受邀，抨擊根本不尊重他們。

赫雷羅種族滅絕基金會（Ovaherero Genocide Foundation）前主席穆因姜格（Esther Muinjangue）表示：「我們是透過廣播與報紙才得知宣布（敲定協議），我們從未參與協商。」穆因姜格也是納米比亞衛生部副部長，痛批德國不直接賠償遭滅絕的族群。

納米比亞經濟學家海伊（Salomo Hei）哀嘆：「這是臉上挨了一記耳光，敲定協議的方式非常粗糙，漠視那些死於非命的冤魂。」海伊的祖先也是慘遭殺戮的受害者。

德國5月28日坦承，1904至1908年間，定居當地的殖民者曾向赫雷羅族（Herero）與納馬族（Nama）展開「種族滅絕」。

針對德國的血腥暴行，納米比亞政府歷經5年協商，敲定極具指標性的協議，而官方採用種族滅絕這個詞彙，也是協議的內容之一，若干歷史學家把當年的這樁慘案稱為20世紀首宗種族滅絕事件。

德國則是刻意避開「賠償」的字眼，而是提供稱之為「發展」的基金，金額高達11億歐元（約新台幣377億元），於30年內分期支付。

但這份「和解」協議中的用字遣詞引發赫雷羅族與納馬族代表的不滿，他們聲稱從未受邀參與協商。德國與納米比亞政府達成的和解協議，還需經由國會核可。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）

© 2021 AFP