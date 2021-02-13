德拉吉危機中任義大利總理 新政府體現跨黨支持

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（法新社羅馬12日電） 前歐洲中央銀行總裁德拉吉（Mario Draghi）今天正式擔起義大利總理一職，他和他籌組的新政府，將對付疫情和經濟等多重危機。

73歲的德拉吉率領的新政府，將取代前總理孔蒂（Giuseppe Conte）的中間偏左聯盟。孔蒂的政府上月垮台，使得義大利在前所未見的危機中方寸大亂。

義大利銀行（Bank of Italy）總裁佛朗哥（Daniele Franco）獲任命為經濟部長；現任衛生部長史伯蘭沙（Roberto Speranza）和外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）都將留任。

義大利是最早面臨2019冠狀病毒疾病（COVID-19）嚴重疫情的歐洲國家，迄今已有9萬3000人病故，目前每天仍新增數百人喪命。

義大利去年實施封鎖等嚴格措施，使得這個歐元區第3大經濟體陷入第二次世界大戰以來最慘重的衰退，去年經濟劇烈萎縮了8.9%，逾42萬人失業。

義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）本月3日徵詢德拉吉出任總理一職。德拉吉身為經濟學者，備受敬重，幾乎所有主要政黨都支持他，從左派到極右翼的「聯盟黨」（Lega），包括走民粹路線的五星運動（Movimento 5 Stelle）、中間偏左的民主黨（Democratic Party）和活力黨（Italia Viva）等。

© 2021 AFP